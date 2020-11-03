Pikabu и «ЯПлакалъ» начнут сливать данные пользователей властям

Pikabu и «ЯПлакалъ» признали организаторами распространения информации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Развлекательные порталы Pikabu и «ЯПлакалъ» обязали выдавать российским спецслужбам данные пользователей. Это случилось из-за того, что Роскомнадзор признал сайты организаторами распространения информации.

«Федеральный закон обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей уполномоченным госорганам», — поясняет ТАСС. Это также значит теперь Pikabu и «ЯПлакалъ» обязаны выполнять требования «пакета Яровой».

Всего в реестре Роскомнадзора числится 263 таких организатора. Причина попадания в реестр не уточняется.

В марте 2019 года аналитики составили типичный портрет российского хейтера в интернете. После этого, 10 августа 2020 года, выяснилось, что в России хотят создать механизм удаления данных из интернета, пишет RT. Роскомнадзор придумал, как защитить граждан от фейков, сообщает агентство Nation news.