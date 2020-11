Ученые нашли необычный способ облегчить коронавирус

После вакцинации от гриппа люди болеют коронавирусом в более легкой форме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Люди, которые прошли вакцинацию от гриппа, легче переносят коронавирус. Это обнаружили ученые из Университета Флориды.

Ученые выяснили, что больные, которые не вакцинировались, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу с коронавирусом. Также у них в 3,3 раза выше вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии. «Наш анализ показывает, что вакцинация против гриппа потенциально защищает от умеренных и тяжелых случаев инфекции COVID-19», — делятся ученые результатами исследования в Journal of the American Board of Family Medicine. При этом уточняется, что вакцинация должна быть произведена в течение года.

Грипп считают более опасным, чем коронавирусную инфекцию. Вирусолог Виталий Мечников ранее отметил, что среди летальных исходов, причиной которых считается COVID-19, вполне могут быть и смерти от гриппа, пишет «Ридус». Он уточнил, что врачи в такой ситуации просто не проводят исследований на грипп.