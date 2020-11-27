На Западе нашли замену Навальному

По данным СМИ, на Западе остались недовольны работой Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад остался недоволен работой блогера Алексея Навального, поэтому спецслужбы намерены найти ему замену. По мнению журналиста Артура Полански, занять место Навального может глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

«Попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию силами несистемной прозападной оппозиции ни в 2016-м, ни в 2018 году не увенчались успехом. Во многом это связано с тем, что Алексей Навальный — самопровозглашенный активист оппозиции — не оправдал ожиданий своих кураторов в западных спецслужбах», — пишет журналист в немецком издании «News 24-7». По его словам, сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» Мария Певчих якобы заявила, что в связи с потерей популярности Навального «Партия народной свободы» («Парнас») теперь полностью находится в руках Ильи Яшина.

«Яшин — молодой московский муниципальный депутат с максимальной прозападной ориентацией, готовый лояльно выполнять весь комплекс задач, которые перед ним поставил Запад. Для Яшина такая возможность могла бы стать настоящим билетом на самую вершину российского оппозиционного небоскреба», — считает Полански. Однако, по его словам, для начала Яшину предстоит сместить с поста главы «Парнаса» Михаила Касьянова — сейчас, по данным СМИ, Яшин уже якобы начал работу над этим. Как сообщает издание, Яшин активно ведет переговоры и выстраивает схему работы «Парнаса» на грядущих выборах.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарии Ильи Яшина и представителя Алексея Навального Киры Ярмыш. В пресс-службу партии «Парнас» направлен запрос.

Ранее «Парнас» и Навальный неоднократно сотрудничали. Так, в 2013 году партия рекомендовала Московскому городскому отделению партии выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального, не являющегося членом этой партии. В 2015 году Навальный и Касьянов договаривались о коалиции на выборах 2015—2016 годов. А в 2017 году партия «Парнас» предложила создать коалицию из демократической оппозиции, среди участников которой она видела блогера Навального.