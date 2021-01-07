Мать Скрипаля скончалась в ярославской больнице

В Ярославле умерла мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом рассказала его племянница Виктория.
«Бабушка умерла сегодня в пять часов», — приводит ее слова РИА «Новости». У женщины было 25-процентное поражение легких, но результат анализов на коронавирус еще не пришел. Матери Сергея Скрипаля было 93 года и у нее был сахарный диабет.
Ранее двоюродная сестра Виктории Юлия звонила ей поинтересоваться здоровьем бабушки, так как отец за нее волновался, пишет RT. Женщина сообщила о звонке в Следственный комитет.
Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в сведении счетов с экс-шпионом и разработке подобных веществ.
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