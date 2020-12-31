31 декабря 2020

В Китае поделились планами по военному сотрудничеству с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Китай намерен продвигать сотрудничество с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китай намерен продвигать межармейское сотрудничество с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«В 2021 году исполняется 20 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Для Китая и России это имеет особое значение», — цитирует ТАСС представителя Минобороны.

В сообщении говорится, что в наступающем году народно-освободительная армия Китая продолжит усиливать сотрудничество с Россией для того, чтобы двусторонние межармейские связи перешли на более качественный уровень. При этом Пекин готов к взаимодействию с Москвой, чтобы «внести ещё более значительный вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне, однако создавать военный союз страны не собираются. По его словам, отношения двух стран никогда не находились на таком высоком уровне доверия во всех сферах: от экономики до политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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