Умер «главный демограф России» Анатолий Вишневский

Директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни. Об этом говорится на сайте учебного учреждения.
«На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский», — говорится в сообщении. Там отмечается, что он был выдающимся ученым, которого по праву считали главным демографом России и всего пост-советского пространства.
Вишневский внес большой вклад в демографическую науку, социальную историю и экономику народонаселения. Ученый принимал активное участие в работе ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других международных организаций.
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