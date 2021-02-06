Украина поддержала Навального, несмотря на его позицию по Крыму

Дмитрий Кулеба поддержал Навального и пообещал разобраться с ним, чей Крым Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Украина поддерживает блогера Алексея Навального, несмотря на его позицию по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из тюрьмы, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос», — заявил Кулеба в интервью на «Радио Свободы». Глава МИД подчеркнул, что права человека должны уважаться. Кроме того, политик поддержал намерение США ввести санкции за арест блогера. Он отметил, что ситуация с «попыткой отравления и арестом» — это полный беспредел.

Ранее Навальный неоднократно говорил, что в настоящий момент Крым является частью России. Украинцам блогер советовал не обманывать себя. Он говорил, что Крым «останется частью РФ и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, которые он отбывает в СИЗО №1 в Москве. Затем блогера приговорили к 3,5 годам тюремного заключения, пишет RT.