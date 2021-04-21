В ДНР сообщили о гибели ополченцев

В результате обстрелов со стороны украинской армии погибли двое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате обстрелов со стороны украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», — приводит слова Басурина «Донецкое агентство новостей». Представитель милиции также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее, по информации донецких журналистов, украинские военные обстреляли из минометов село Яковлевка. Уточнялось также, что обстрел велся со стороны Авдеевки.
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