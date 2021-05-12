Умерла журналистка и активистка Татьяна Никонова

Известная секс-блогерша, феминистка и журналистка Татьяна Никонова ушла из жизни в возрасте 43 лет. О смерти активистки сообщили ее коллеги и друзья.
«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будут известны позднее», — говорится в Telegram-канале Никоновой. Какая именно болезнь стала причиной смерти, не уточняется.
Татьяна Никонова — создательница первого в России блога со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru. С 2012 года Никонова вела просветительский блог о сексе, принятии своего тела и гендере. На страницу ее страницу в инстаграме подписаны более 263 тысяч человек. Автор материалов по сексуальному просвещению в нескольких интернет-проектов, в том числе «Афиша Daily», Wonderzine, The Village, GQ. За годы своей жизни Никонова успела поработать в таких компаниях, как SUP Mediа, Digital October, РБК., а также в издательском доме Forward Media Group.
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