Политтехнолог раскрыла детали биографии новой главы Росмолодежи

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Российский политтехнолог рассказала, кого поставили на пост главы Росмолодежи (Ксения Разуваева — в центре) Фото:

Новый глава Росмолодежи — уникальный человек. Такую оценку Ксении Разуваевой, назначенной руководителем Федерального агентства по делам молодежи, дала российский политтехнолог Алена Август.

«Ксения действительно уникальный человек: если ее имя назвать любому молодому волонтеру, он сразу скажет „Ксюха“. Эти волонтерские истории для нее действительно важны. Кроме того, очень сильно на популяризацию волонтерского движения и добровольчества сработала пандемия», — цитирует Алену Август «Ридус». Политтехнолог предположила, что Росмолодежь с Ксенией Разуваевой во главе в основном сконцентрируется на организации волонтерского движения.

Распоряжение о назначении руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой 17 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До нового назначения Разуваева возглавляла Роспатриотцентр. Она занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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