Политтехнолог раскрыла детали биографии новой главы Росмолодежи

Российский политтехнолог рассказала, кого поставили на пост главы Росмолодежи (Ксения Разуваева — в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый глава Росмолодежи — уникальный человек. Такую оценку Ксении Разуваевой, назначенной руководителем Федерального агентства по делам молодежи, дала российский политтехнолог Алена Август.

«Ксения действительно уникальный человек: если ее имя назвать любому молодому волонтеру, он сразу скажет „Ксюха“. Эти волонтерские истории для нее действительно важны. Кроме того, очень сильно на популяризацию волонтерского движения и добровольчества сработала пандемия», — цитирует Алену Август «Ридус». Политтехнолог предположила, что Росмолодежь с Ксенией Разуваевой во главе в основном сконцентрируется на организации волонтерского движения.

Распоряжение о назначении руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой 17 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До нового назначения Разуваева возглавляла Роспатриотцентр. Она занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.