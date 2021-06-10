СМИ узнали, как суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко разделили совместное имущество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие супруги, юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разделили совместное имущество пополам. Суд прошел 10 июня.

«Все было поделено по-честному — 50/50. К слову, Елена Степаненко настаивала на совершенно других долях. Обиженная супруга жаждала львиные 80%», — передает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Петросян и Степаненко разделили многочисленную элитную недвижимость, расположенную преимущественно в центре Москвы. Также у бывших супругов есть общий особняк в Московской области за 160 миллионов рублей. Как указывает телеканал, самое дорогое жилье артистов — апартаменты в жилом комплексе в Зачатьевском переулке за 300 миллионов рублей. После развода эта квартира досталась Степаненко, а Петросян в обмен на жилье попросил отдать ему коллекцию книг и фарфоровых клоунов.

Также у юмористов есть несколько автомобилей и шесть дорогих парковочных мест. Кроме этого, Петросян коллекционировал живопись. По неподтвержденным данным, в его коллекции есть картины Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Алексея Боголюбова.

75-летний Петросян и 67-летняя Степаненко расстались в 2018 году после 33 лет брака. После развода юморист тайно расписался со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары родился сын Ваган, уточняет телеканал 360.