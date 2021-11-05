В Киеве окончательно порвали с «русским миром»

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Украина идет по пути западных стран Фото:

Украина разорвала связь с «русским миром» и не имеет никакого желания туда возвращаться. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда» — сообщил Кулеба на брифинге в рамках «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА Новости.

Украинский политик отметил, что Украина идет по европейскому пути. По его словам, Киев ждет признания данного факта европейскими и евроатлантическими странами.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела страны. Ранее СБУ (Служба безопасности Украины) заявила о кибератаках России на госорганы Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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