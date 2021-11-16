В Совфеде потребовали жестко наказывать врачей-антипрививочников

Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов и. Об этом заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — передает слова Башкина РИА «Новости».
По его мнению, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение. Башкин предложил наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, а также перевести дисциплинарную ответственность в административную или уголовную.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко жестко раскритиковал медиков за позицию против вакцинации от коронавируса. Министр считает, что такое поведение со стороны врачей просто недопустимо.
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