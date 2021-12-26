Вирусолог назвал три правила, чтобы не заболеть в поездке

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Защитники Николая Романова вылетают в Москву. Екатеринбург, аэропорт, багаж, стойка регистрации, вылет
Анатолий Альштейн посоветовал задуматься, стоит ли отправляться в поездку во время пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чтобы не заразиться коронавирусом во время поездок, нужно носить маску в транспорте и общественных местах, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — цитирует Анатолия Альтштейна RT.

Вирусолог напомнил о необходимости носить маски в местах большого скопления людей, в том числе в транспорте. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) требуется менять каждые два часа. Например, во время четырехчасового рейса это нужно сделать хотя бы раз, напомнил Альтштейн. Также во время поездок стоит чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в разговоре с URA.RU предупредил, что риск заражения коронавирусом возрастает в новогодние праздники. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры. При этом на иммунную систему алкоголь не сильно повлияет — для этого нужды другие дозы и более длительное время.

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Чтобы не заразиться коронавирусом во время поездок, нужно носить маску в транспорте и общественных местах, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — цитирует Анатолия Альтштейна RT. Вирусолог напомнил о необходимости носить маски в местах большого скопления людей, в том числе в транспорте. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) требуется менять каждые два часа. Например, во время четырехчасового рейса это нужно сделать хотя бы раз, напомнил Альтштейн. Также во время поездок стоит чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в разговоре с URA.RU предупредил, что риск заражения коронавирусом возрастает в новогодние праздники. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры. При этом на иммунную систему алкоголь не сильно повлияет — для этого нужды другие дозы и более длительное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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