NI: США должны исключить часть стран из НАТО ради России

Проект соглашения подразумевает нерасширение НАТО и исключение из него Прибалтики Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Предложенные Россией условия нерасширения НАТО на восток Европы предполагают, что США возьмут на себя обязательства также не размещать баллистические ракеты в странах бывшего СССР. Принятие Вашингтоном этих соглашений означает, что из альянса должны быть исключены прибалтийские страны, пишет американское издание The National Interest.

«Положения включают гарантию того, что <…> баллистические ракеты США или НАТО не будут размещены в Восточной Европе. Положение предлагаемого Россией соглашения о безопасности гласит, что США возьмут на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказывать в присоединении к нему государств бывшего СССР, что может быть истолковано как исключение Эстонии, Латвии и Литвы», — говорится в заметке издания.

Если договоренности будут выполнены, у США не будет возможности разместить ядерное оружие в Прибалтике. Издание отмечает, что Штатам следует использовать предложение Москвы как основу для переговоров о гораздо более прочном и всеобъемлющем мирном соглашении. Автор пишет, что это отвечало бы позиции Вашингтона, ведь на территории балтийских республик у США нет жизненно важных интересов, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что детали будущей встречи России и НАТО по вопросам безопасности пока дорабатываются, точная дата заседания еще не известна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря прошлого года.

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