Ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме

17 января 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

«Омикрон» быстрее диагностируется через слюну человека Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм «Омикрон» можно быстрее выявить в организме, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу пришли ученые из Университета Кейптауна (ЮАР). Штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том, что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными: в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда, сообщили «Известия». Ученые сделали такие выводы по результатам диагностики 382 пациентов, которые проходили тестирование с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. Исследователи пока не знают, с чем связано нахождение «Омикрона» в слюне человека. Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин предположил, что штамм немного сменил место дислокации в организме, а также, благодаря тому, что он находится в слюне, он стал более заразным. Согласно результатам исследования, которое провели ученые США, «Омикрон» обнаруживается в слюне человека не только чаще, но и раньше. У нескольких человек штамм был выявлен на один-два дня раньше, чем в мазках носа. Врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил о том, что прививаться разными вакцинами против коронавируса — не опасно, так как они моделируют один и тот же процесс. По его словам, производители используют один и тот же белок для создания вакцин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм «Омикрон» можно быстрее выявить в организме, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу пришли ученые из Университета Кейптауна (ЮАР). Штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том, что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными: в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда, сообщили «Известия». Ученые сделали такие выводы по результатам диагностики 382 пациентов, которые проходили тестирование с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. Исследователи пока не знают, с чем связано нахождение «Омикрона» в слюне человека. Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин предположил, что штамм немного сменил место дислокации в организме, а также, благодаря тому, что он находится в слюне, он стал более заразным. Согласно результатам исследования, которое провели ученые США, «Омикрон» обнаруживается в слюне человека не только чаще, но и раньше. У нескольких человек штамм был выявлен на один-два дня раньше, чем в мазках носа. Врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил о том, что прививаться разными вакцинами против коронавируса — не опасно, так как они моделируют один и тот же процесс. По его словам, производители используют один и тот же белок для создания вакцин.