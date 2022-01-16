16 января 2022

Ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме

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«Омикрон» быстрее диагностируется через слюну человека Фото:
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Коронавирус COVID-19

Южноафриканский штамм «Омикрон» можно быстрее выявить в организме, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу пришли ученые из Университета Кейптауна (ЮАР).

Штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том, что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными: в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда, сообщили «Известия». Ученые сделали такие выводы по результатам диагностики 382 пациентов, которые проходили тестирование с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна.

Исследователи пока не знают, с чем связано нахождение «Омикрона» в слюне человека. Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин предположил, что штамм немного сменил место дислокации в организме, а также, благодаря тому, что он находится в слюне, он стал более заразным.

Согласно результатам исследования, которое провели ученые США, «Омикрон» обнаруживается в слюне человека не только чаще, но и раньше. У нескольких человек штамм был выявлен на один-два дня раньше, чем в мазках носа.

Врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил о том, что прививаться разными вакцинами против коронавируса — не опасно, так как они моделируют один и тот же процесс. По его словам, производители используют один и тот же белок для создания вакцин.

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Южноафриканский штамм «Омикрон» можно быстрее выявить в организме, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу пришли ученые из Университета Кейптауна (ЮАР). Штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том, что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными: в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда, сообщили «Известия». Ученые сделали такие выводы по результатам диагностики 382 пациентов, которые проходили тестирование с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. Исследователи пока не знают, с чем связано нахождение «Омикрона» в слюне человека. Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин предположил, что штамм немного сменил место дислокации в организме, а также, благодаря тому, что он находится в слюне, он стал более заразным. Согласно результатам исследования, которое провели ученые США, «Омикрон» обнаруживается в слюне человека не только чаще, но и раньше. У нескольких человек штамм был выявлен на один-два дня раньше, чем в мазках носа. Врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил о том, что прививаться разными вакцинами против коронавируса — не опасно, так как они моделируют один и тот же процесс. По его словам, производители используют один и тот же белок для создания вакцин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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