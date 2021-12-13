Инфекционист разрешил совмещать разные вакцины от COVID-19

14 декабря 2021 в 06:18 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Позднякова, вакцинация разными препаратами не навредит организму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за одинакового механизма воздействия на организм вакцинация препаратами от разных производителей безопасна. Об этом заявил врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна», — приводит слова Андрея Позднякова РИА «Новости». Он добавил, что все производители в качестве антигена используют один и тот же белок. «Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — подчеркнул Поздняков. В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее объявили, что использование разных типов вакцин от COVID-19 приводит к большей эффективности, передает «Интерфакс». «Комбинация вирусной векторной вакцины и вакцины на основе мРНК приводит к выработке антител против COVID-19 на высоком уровне», — говорится в заявлении регуляторов. Однако отмечается, что использование двух разных вакцин на основе мРНК изучено не так хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 75 миллионов россиян вакцинировались первым компонентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признала иностранные вакцины от COVID-19. Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как полностью защититься от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за одинакового механизма воздействия на организм вакцинация препаратами от разных производителей безопасна. Об этом заявил врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна», — приводит слова Андрея Позднякова РИА «Новости». Он добавил, что все производители в качестве антигена используют один и тот же белок. «Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — подчеркнул Поздняков. В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее объявили, что использование разных типов вакцин от COVID-19 приводит к большей эффективности, передает «Интерфакс». «Комбинация вирусной векторной вакцины и вакцины на основе мРНК приводит к выработке антител против COVID-19 на высоком уровне», — говорится в заявлении регуляторов. Однако отмечается, что использование двух разных вакцин на основе мРНК изучено не так хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 75 миллионов россиян вакцинировались первым компонентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признала иностранные вакцины от COVID-19. Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как полностью защититься от COVID-19.