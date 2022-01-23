Трое детей в Новокузнецке насмерть отравились угарным газом

Причиной ЧП могла стать неисправность печного отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новокузнецке Кемеровской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Среди умерших трое детей.

«Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Новокузнецке Кемеровской области. Трое отравившихся насмерть — дети», — передает РЕН ТВ.

Еще одному человеку удалось выжить. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ЧП произошло в частном доме, который отапливался печью. Возможной причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. По факту происшествия ведется расследование.