Трое детей в Новокузнецке насмерть отравились угарным газом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима, мороз. Пруд Коммунар, плотина Челябинск, дым, зима, деревня, труба, печка, мороз
Причиной ЧП могла стать неисправность печного отопления Фото:

В Новокузнецке Кемеровской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Среди умерших трое детей.

«Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Новокузнецке Кемеровской области. Трое отравившихся насмерть — дети», — передает РЕН ТВ.

Еще одному человеку удалось выжить. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ЧП произошло в частном доме, который отапливался печью. Возможной причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. По факту происшествия ведется расследование.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Новокузнецке Кемеровской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Среди умерших трое детей. «Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Новокузнецке Кемеровской области. Трое отравившихся насмерть — дети», — передает РЕН ТВ. Еще одному человеку удалось выжить. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. ЧП произошло в частном доме, который отапливался печью. Возможной причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. По факту происшествия ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...