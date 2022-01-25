Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Полиция задержала одного из подозреваемы в нападении и ограблении жены Градского Фото:

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила Волк в разговоре с ТАСС.

URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.

Помимо этого, 22 января правоохранители задержали еще одного из подозреваемых в ограблении. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое.

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Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила Волк в разговоре с ТАСС. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано. Помимо этого, 22 января правоохранители задержали еще одного из подозреваемых в ограблении. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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