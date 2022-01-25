Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

25 января 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Полиция задержала одного из подозреваемы в нападении и ограблении жены Градского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила Волк в разговоре с ТАСС. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано. Помимо этого, 22 января правоохранители задержали еще одного из подозреваемых в ограблении. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила Волк в разговоре с ТАСС. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано. Помимо этого, 22 января правоохранители задержали еще одного из подозреваемых в ограблении. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое.