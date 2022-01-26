Александр Мясников призвал не заниматься самолечением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев является обычным острым респираторным заболеванием (ОРЗ) и болезнь пройдет сама. Также он предупредил о рисках самолечения.

«Поймите и вы: КОВИД в 90% — обычное ОРЗ. И, как и все ОРЗ, является болезнью, которая проходит сама. Просто надо набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаться панике. Те 10% варианта вирусной ковидной пневмонии — другая история, но большинство должны просто подождать, пока болезнь пройдет», — написал Александр Мясников в своем telegram-канале.

По его словам, к нему обращаются жертвы самолечения, которые болели легкой формой коронавируса и через знакомых медиков доставали мощный кроверазжижающий препарат. В таком лечении нет смысла при ОРЗ, заявил Мясников. «Наслушались про „цитокиновый шторм“ и тромбозы, ровно ничего в этом не понимая, и ставят свое здоровье и жизнь под угрозу», — высказался врач. У таких жертв самолечения бывает кровоизлияние в мозг и сильное желудочно-кишечное кровотечение, сообщил он.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, когда не стоит лечить коронавирус. При положительном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни не нужно лечение, указано в памятке, которую выпустило ведомство. Это относится к тем, кто переболел коронавирусом или привился от него менее полугода назад. Также стоит соблюдать режим самоизоляции и измерять температуру не реже раза в сутки, сообщает сайт MK.RU .

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