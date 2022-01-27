Комментаторы на Reddit напомнили несостоявшимся захватчикам о сибирских морозах и проблемах с логистикой на Востоке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают идею нападения на Россию с Востока. Поводом для дискуссии стал твит пользователя Noah Wyle (der), в котором тот заявил, что США легко могут проникнуть в РФ с «черного входа». Комментаторы на Reddit скептически отнеслись к этой идее. В том числе, они вспомнили про суровые леса Сибири, плохую логистику и поражения Наполеона и фашистской Германии.

«США могут легко проникнуть в Россию через „черный вход“. Театр не ограничивается только Украиной. Россия здесь аутсайдер», — написал Noah Wyle (der) на своей странице в Twitter, приложив к посту карту мира с изображением северо-восточной части России и Аляски.

«„А не вторгнуться ли нам в Россию?“ — так говорили все дышащие на ладан империи», — иронично заметил пользователь Reddit по ником thegrandlvlr. С ним согласился SingleRedJosh: «Смотрите, я составил исчерпывающий список стран, которым удавалось захватить Россию: никому».

Некоторые комментаторы вспомнили неудачные попытки захвата России. «В чате замечен Наполеон Бонапарт», — написал Real-human-not-a-bot. «Фашисты и смерть в России — самый культовый дуэт на все времена», — вспомнил Spookyjohnathan.

Другие пользователи вспомнили Сибирь и суровые русские морозы. «Хотят помахаться в Сибири? Удачи! Это будет как Вьетнам, Афганистан, Корея и Залив Свиней вместе взятые. Но все же мне любопытно, как это — партизанить в тайге?» — заявил HeiBaisWrath.

«Тебе еще нужны твои пальцы? Жаль, уже отвалились», — саркастично отозвался о возможных «захватчиках» Ruhani777. FAYMKONZ предупредил их более сурово: «Яйца отморозите».

Часть комментаторов Reddit смутили не морозы и леса Сибири, а проблемы с логистикой на Востоке России и Аляске. «Каких-то 6 500 километров маршем через Сибирь до Москвы. Подумаешь, братан — пара пустяков», — отметил E_Shaped_Pie. «О, да, знаменитая логистика Аляски, Берингова пролива и Якутии», — вспомнил PennsylvanianSankara.

Подробный сценарий нападения на Россию с Востока и возможные последствия этого решения расписал Beginning-Display809: «То есть план вторжения таков. Вторгнуться в Россию летом. Продвинуться достаточно далеко, потому что русские, отступая, сжигают все дотла. В сентябре все дороги превращаются в кашу. Потом наступает зима и войска замерзают насмерть, потому что логистика ни к черту. Начать долгое и мучительное отступление, которое кончится победой русских. В итоге: русские надрывают от хохота животы, потому что нельзя быть таким идиотом».

Резонный вопрос задал пользователь под ником CrazyCreation1: «Но разве по этой же логике русские не могут взять и завоевать Америку?». «Пуленепробиваемый план», — коротко прокомментировал TiananmenTankie.

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