В Чехии уничтожили отчет о российских подрывниках во Врбетице

30 января 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Доклад содержал доказательства о причастности российских агентов к взрыву во Врбетице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрыве во Врбетице, в причастности к которому подозревают Россию. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на трех неназванных источников. Сообщается, что сотрудники администрации президента Чехии в конце ноября 2021 года уничтожали старые секретные документы и по ошибке одним среди них оказался отчет о взрыве во Врбетице. «Это был секретный доклад о теракте во Врбетице, в котором описывалось, почему полиция подозревала российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу», — уточняет радио. В Пражском Граде заявили, что все уничтоженные документы были утилизированы в соответствии с чешскими законами, прошли архивный надзор и были предназначены для уничтожения. «Ни один файл, предназначенный для архивирования, не был уничтожен», — резюмировали в администрации президента. Однако причину уничтожения именно этого доклада там объяснять не стали. Взрывы во Врбетице произошли осенью 2014 года. После того, как в деле заподозрили российские спецслужбы отношения между Россией и Чехией резко ухудшились. Чешские власти выставили России чек за нанесенный ущерб в 25,5 млн евро. В январе расследование продвинулось в связи с появлением нового фигуранта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрыве во Врбетице, в причастности к которому подозревают Россию. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на трех неназванных источников. Сообщается, что сотрудники администрации президента Чехии в конце ноября 2021 года уничтожали старые секретные документы и по ошибке одним среди них оказался отчет о взрыве во Врбетице. «Это был секретный доклад о теракте во Врбетице, в котором описывалось, почему полиция подозревала российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу», — уточняет радио. В Пражском Граде заявили, что все уничтоженные документы были утилизированы в соответствии с чешскими законами, прошли архивный надзор и были предназначены для уничтожения. «Ни один файл, предназначенный для архивирования, не был уничтожен», — резюмировали в администрации президента. Однако причину уничтожения именно этого доклада там объяснять не стали. Взрывы во Врбетице произошли осенью 2014 года. После того, как в деле заподозрили российские спецслужбы отношения между Россией и Чехией резко ухудшились. Чешские власти выставили России чек за нанесенный ущерб в 25,5 млн евро. В январе расследование продвинулось в связи с появлением нового фигуранта.