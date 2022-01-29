29 января 2022

В Чехии уничтожили отчет о российских подрывниках во Врбетице

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Доклад содержал доказательства о причастности российских агентов к взрыву во Врбетице Фото:

В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрыве во Врбетице, в причастности к которому подозревают Россию. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на трех неназванных источников.

Сообщается, что сотрудники администрации президента Чехии в конце ноября 2021 года уничтожали старые секретные документы и по ошибке одним среди них оказался отчет о взрыве во Врбетице. «Это был секретный доклад о теракте во Врбетице, в котором описывалось, почему полиция подозревала российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу», — уточняет радио.

В Пражском Граде заявили, что все уничтоженные документы были утилизированы в соответствии с чешскими законами, прошли архивный надзор и были предназначены для уничтожения. «Ни один файл, предназначенный для архивирования, не был уничтожен», — резюмировали в администрации президента. Однако причину уничтожения именно этого доклада там объяснять не стали.

Взрывы во Врбетице произошли осенью 2014 года. После того, как в деле заподозрили российские спецслужбы отношения между Россией и Чехией резко ухудшились. Чешские власти выставили России чек за нанесенный ущерб в 25,5 млн евро. В январе расследование продвинулось в связи с появлением нового фигуранта.

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В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрыве во Врбетице, в причастности к которому подозревают Россию. Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на трех неназванных источников. Сообщается, что сотрудники администрации президента Чехии в конце ноября 2021 года уничтожали старые секретные документы и по ошибке одним среди них оказался отчет о взрыве во Врбетице. «Это был секретный доклад о теракте во Врбетице, в котором описывалось, почему полиция подозревала российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу», — уточняет радио. В Пражском Граде заявили, что все уничтоженные документы были утилизированы в соответствии с чешскими законами, прошли архивный надзор и были предназначены для уничтожения. «Ни один файл, предназначенный для архивирования, не был уничтожен», — резюмировали в администрации президента. Однако причину уничтожения именно этого доклада там объяснять не стали. Взрывы во Врбетице произошли осенью 2014 года. После того, как в деле заподозрили российские спецслужбы отношения между Россией и Чехией резко ухудшились. Чешские власти выставили России чек за нанесенный ущерб в 25,5 млн евро. В январе расследование продвинулось в связи с появлением нового фигуранта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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