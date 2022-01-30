Прилепин заступился за собирающихся в Донбасс добровольцев из РФ

31 января 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин жестко раскритиковал автора-исполнителя песен, музыканта, заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова. Свое недовольство Прилепин выразил в посте в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что российские добровольцы начали формировать отряды для отправки в Донбасс. Сергей Трофимов опубликовал эту новость у себя на странице в Facebook с подписью «Лишь бы не работать». Захар Прилепин написал, что не стоит критиковать украинского артиста Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, который исполнил песню об украинском идеологе национализма Степане Бандере. «А [Трофимов] — вот здесь обитает. Весь в орденах от Минкульта и Минобороны. Звезду героя на спину ему повесьте еще. Элиточка эрэф, все как мы любим», — написал он. Ранее сообщалось, что Верка Сердючка спела песню про Бандеру. Публика поддержала выступление, подпевая артистке. Депутат Госдумы РФ предложил запретить Сердючке въезд в Россию.