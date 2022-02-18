Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» кампании против РФ

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил о «втором раунде» Фото:

Западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они [западные страны] первый раунд уже очень сильно проиграли. Удушить они никак нас не смогут. Сегодня уже выходят на второй раунд, пугая весь мир, что завтра мы [Россия и Беларусь] нападем на Украину, хотя таких планов мы никогда не обсуждали. Но учить воевать мы будем», — прокомментировал Лукашенко, прямая трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Лукашенко отметил, что экономика стран после коронавирусных ограничений развивается хорошо. Отдельно речь зашла про военно-политический спектр, который «силами западных партнеров вышел на лидирующие позиции, и в плане наших учений военных, и дипломатии», добавил он.

По словам белорусского лидера, он побывал на российско-белорусских учениях, которых проходят в феврале этого года. Они завершатся 20 февраля. В данный момент воинские соединения, которые были задействованы в совместных российско-белорусских военных учениях, возвращаются в места постоянного расположения, пишет «Национальная служба новостей». Они совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом — то есть своим ходом, в составе колонн, а также железнодорожным и воздушным транспортом, отмечает MK.RU.

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Западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «Они [западные страны] первый раунд уже очень сильно проиграли. Удушить они никак нас не смогут. Сегодня уже выходят на второй раунд, пугая весь мир, что завтра мы [Россия и Беларусь] нападем на Украину, хотя таких планов мы никогда не обсуждали. Но учить воевать мы будем», — прокомментировал Лукашенко, прямая трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Лукашенко отметил, что экономика стран после коронавирусных ограничений развивается хорошо. Отдельно речь зашла про военно-политический спектр, который «силами западных партнеров вышел на лидирующие позиции, и в плане наших учений военных, и дипломатии», добавил он. По словам белорусского лидера, он побывал на российско-белорусских учениях, которых проходят в феврале этого года. Они завершатся 20 февраля. В данный момент воинские соединения, которые были задействованы в совместных российско-белорусских военных учениях, возвращаются в места постоянного расположения, пишет «Национальная служба новостей». Они совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом — то есть своим ходом, в составе колонн, а также железнодорожным и воздушным транспортом, отмечает MK.RU.
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