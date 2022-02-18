Лукашенко обсудит с Путиным «вечное президентство»

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко уверяет, что «все будет нормально» Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветуется с президентом России Владимиром Путиным насчет «вечного» президентства. Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста на эту тему.

«Что касается моего президентства, сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляция мероприятия велась на youtube-канале «Россия 24».

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Он добавил, что «удушить они нас не смогут», и скоро предстоит второй раунд борьбы. Белорусский лидер также прокомментировал российско-белорусские учения. Он считает, что солдат нужно учить воевать, но нападать на Украину никто не собирается.

Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в Кремле 2,5 часа, пишет «Национальная служба новостей». Лидеры стран общались без дополнительных антиковидных ограничений, добавляет Nation News.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветуется с президентом России Владимиром Путиным насчет «вечного» президентства. Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста на эту тему. «Что касается моего президентства, сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляция мероприятия велась на youtube-канале «Россия 24». Ранее Лукашенко заявил, что западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Он добавил, что «удушить они нас не смогут», и скоро предстоит второй раунд борьбы. Белорусский лидер также прокомментировал российско-белорусские учения. Он считает, что солдат нужно учить воевать, но нападать на Украину никто не собирается. Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в Кремле 2,5 часа, пишет «Национальная служба новостей». Лидеры стран общались без дополнительных антиковидных ограничений, добавляет Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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