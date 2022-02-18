Лукашенко обсудит с Путиным «вечное президентство»

Александр Лукашенко уверяет, что «все будет нормально»Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветуется с президентом России Владимиром Путиным насчет «вечного» президентства. Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста на эту тему.
«Что касается моего президентства, сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляция мероприятия велась на youtube-канале «Россия 24».
Ранее Лукашенко заявил, что западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Он добавил, что «удушить они нас не смогут», и скоро предстоит второй раунд борьбы. Белорусский лидер также прокомментировал российско-белорусские учения. Он считает, что солдат нужно учить воевать, но нападать на Украину никто не собирается.
Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в Кремле 2,5 часа, пишет «Национальная служба новостей». Лидеры стран общались без дополнительных антиковидных ограничений, добавляет Nation News.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветуется с президентом России Владимиром Путиным насчет «вечного» президентства. Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста на эту тему. «Что касается моего президентства, сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляция мероприятия велась на youtube-канале «Россия 24». Ранее Лукашенко заявил, что западные страны проиграли первый раунд противостояния с Россией и Белоруссией. Он добавил, что «удушить они нас не смогут», и скоро предстоит второй раунд борьбы. Белорусский лидер также прокомментировал российско-белорусские учения. Он считает, что солдат нужно учить воевать, но нападать на Украину никто не собирается. Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в Кремле 2,5 часа, пишет «Национальная служба новостей». Лидеры стран общались без дополнительных антиковидных ограничений, добавляет Nation News.