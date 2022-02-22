Депутат Бородай: Украина оккупировала территории ДНР и ЛНР

Александр Бородай выразил надежду, что РФ поможет восстановить границы ДНР и ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Большие территории Донецкой и Луганской народных республик оккупированы украинскими военными. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР Александр Бородай.

«Мы это заявляли с самого начала, что часть территорий у нас оккупирована противником, и пытались ее в ходе войны вернуть. Естественно, линия фронта менялась. Какая-то часть оказывалась у нас, какая-то у противника. Две трети Донецкой и три четверти Луганской республики были оккупированы противником, если брать в общем. Конечно, крупнейшие города, промышленные центры у нас, но такова ситуация», — сказал URA.RU Александр Бородай.

Депутат Госдумы выразил надежду что Россия поможет республикам Донбасса расширить нынешние границы. «Я искренне на это рассчитываю. Но не знаю. Это решение не за мной. Но, что касается меня, добровольцы на Донбасс готовятся выйти организовано и в массовом масштабе», — добавил он.

Несмотря на решение о признании ДНР и ЛНР, война в регионе продолжится, уверен парламентарий. «Война еще никуда не ушла, как вы понимаете. И наступательная группировка противника тоже никуда не делась, так что все равно война будет», — заключил Бородай.

Президент РФ Владимир Путин ранее признал независимость ДНР и ЛНР. Также между РФ и республиками был ратифицирован договор о дружбе и взаимопомощи. Тем временем Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер попросил власти РФ отказаться от признания ЛДНР, а президент США Джо Байден отреагировал на это решение антироссийскими санкциями.

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