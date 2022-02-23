Глава ДНР: Байден признал ДНР и ЛНР как субъекты

24 февраля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Байден фактически признал ЛНР и ДНР как субъекты, заявил Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Президент США Джо Байден признал Донецкую и Луганскую народные республики как субъекты, когда ввел санкции против них. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается вот данных шагов (Байдена — прим. URA.RU), то есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США — прим. URA.RU) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против Донецкой и Луганской народных республик (были введены санкции — прим. URA.RU)», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не признает независимость ДНР и ЛНР. Также он сообщил, что у Украины есть два плана для решения конфликта в Донбассе. План «А» заключается в том, чтобы сдерживать РФ и избегать последующей агрессии, а план «Б» — война с Россией за каждый дюйм украинских городов, продолжил дипломат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден признал Донецкую и Луганскую народные республики как субъекты, когда ввел санкции против них. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается вот данных шагов (Байдена — прим. URA.RU), то есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США — прим. URA.RU) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против Донецкой и Луганской народных республик (были введены санкции — прим. URA.RU)», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не признает независимость ДНР и ЛНР. Также он сообщил, что у Украины есть два плана для решения конфликта в Донбассе. План «А» заключается в том, чтобы сдерживать РФ и избегать последующей агрессии, а план «Б» — война с Россией за каждый дюйм украинских городов, продолжил дипломат.