РИАН: СБ ООН созывает Генассамблею из-за ситуации на Украине

28 февраля 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял резолюцию о проведении чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости». «СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса [по ситуации на Украине]», — сообщает РИА «Новости». Отмечается, что, исходя из организации, заседание должно пройти в течение суток с момента принятия резолюции. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о немедленном прекращении военной операции на Украине. В ООН заявили о намерении расширить свое присутствие на Украине. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что идея о возможности ядерного конфликта немыслима.