27 февраля 2022

РИАН: СБ ООН созывает Генассамблею из-за ситуации на Украине

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Генассамблея ООН должна провести сессию по Украине в течение 24 часов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял резолюцию о проведении чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса [по ситуации на Украине]», — сообщает РИА «Новости». Отмечается, что, исходя из организации, заседание должно пройти в течение суток с момента принятия резолюции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о немедленном прекращении военной операции на Украине. В ООН заявили о намерении расширить свое присутствие на Украине. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что идея о возможности ядерного конфликта немыслима.

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Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял резолюцию о проведении чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости». «СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса [по ситуации на Украине]», — сообщает РИА «Новости». Отмечается, что, исходя из организации, заседание должно пройти в течение суток с момента принятия резолюции. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о немедленном прекращении военной операции на Украине. В ООН заявили о намерении расширить свое присутствие на Украине. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что идея о возможности ядерного конфликта немыслима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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