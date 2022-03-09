Экс-министр Украины: Киев готовился к войне с РФ до спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Захарченко считает, что Украина заблаговременно обеспечила себя финансовой поддержкой с Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что Украина задолго до начала спецоперации РФ готовилась к масштабной войне с Россией. Он уверен, что Украина заблаговременно обеспечила себя финансовой поддержкой с Запада.

«Подготовка к войне — не с ДНР и ЛНР, а крупномасштабной с Россией — Украиной все эти годы действительно велась. При многомиллиардной финансовой поддержке стран Запада, которые взрастили на свои деньги огромное количество радикальных и неофашистских организаций на территории Украины», — рассказал Захарченко в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Об этом заявили в Минобороны России. В подтверждение российское оборонное ведомство обнародовало документы об операции.

Лидер России Владимир Путин в прямом эфире объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. Одновременно, планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что Украина задолго до начала спецоперации РФ готовилась к масштабной войне с Россией. Он уверен, что Украина заблаговременно обеспечила себя финансовой поддержкой с Запада. «Подготовка к войне — не с ДНР и ЛНР, а крупномасштабной с Россией — Украиной все эти годы действительно велась. При многомиллиардной финансовой поддержке стран Запада, которые взрастили на свои деньги огромное количество радикальных и неофашистских организаций на территории Украины», — рассказал Захарченко в эксклюзивном интервью NEWS.ru. Ранее Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Об этом заявили в Минобороны России. В подтверждение российское оборонное ведомство обнародовало документы об операции. Лидер России Владимир Путин в прямом эфире объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. Одновременно, планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...