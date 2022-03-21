Депутат Госдумы назвал виновных в обвале рубля

Либеральные идеи, которые пришли в российскую экономику в 90-е годы, привели к нынешней ситуации с курсом рубля. Об этом URA.RU рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Бабаков.
«Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно. Одним из первых шагов в реформе образования тогда было уничтожение кафедры политической экономии. А она была основой философии политэкономической науки и жизни. Уничтожение произошло осознанно, чтобы навязать обществу, вне поля критики, корпус либеральных идей в экономической сфере», — сказал Бабаков.
Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.
Либеральные идеи, которые пришли в российскую экономику в 90-е годы, привели к нынешней ситуации с курсом рубля. Об этом URA.RU рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Бабаков. «Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно. Одним из первых шагов в реформе образования тогда было уничтожение кафедры политической экономии. А она была основой философии политэкономической науки и жизни. Уничтожение произошло осознанно, чтобы навязать обществу, вне поля критики, корпус либеральных идей в экономической сфере», — сказал Бабаков. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.