Депутат Госдумы назвал виновных в обвале рубля

21 марта 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Политэкономические знания в управленческой элите находятся в дефиците, считает Александр Бабаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Либеральные идеи, которые пришли в российскую экономику в 90-е годы, привели к нынешней ситуации с курсом рубля. Об этом URA.RU рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Бабаков. «Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно. Одним из первых шагов в реформе образования тогда было уничтожение кафедры политической экономии. А она была основой философии политэкономической науки и жизни. Уничтожение произошло осознанно, чтобы навязать обществу, вне поля критики, корпус либеральных идей в экономической сфере», — сказал Бабаков. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Либеральные идеи, которые пришли в российскую экономику в 90-е годы, привели к нынешней ситуации с курсом рубля. Об этом URA.RU рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Бабаков. «Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно. Одним из первых шагов в реформе образования тогда было уничтожение кафедры политической экономии. А она была основой философии политэкономической науки и жизни. Уничтожение произошло осознанно, чтобы навязать обществу, вне поля критики, корпус либеральных идей в экономической сфере», — сказал Бабаков. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.