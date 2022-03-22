22 марта 2022

Очевидцы сняли на видео запуск ракет «Калибр» из Севастополя. «Это уже что-то жесткое»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Российский малый ракетный корабль произвел залповый пуск ракет 3М-14 комплекса «Калибр-НК» из Крыма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы опубликовали видео, на котором российский боевой корабль совершает залповый пуск крылатых ракет «Калибр» вблизи Севастополя. Судно производило удар из акватории Черного моря.

Запись была сделана 22 марта, о чем сообщает очевидец, заснявший кадры залпового пуска, передает деловое издание «Взгляд». Как сообщает telegram-канал «Оперативные сводки», на видео заснят пуск крылатых ракет 3М-14 комплекса «Калибр-НК» с борта малого ракетного корабля 21631.

Автор видеоролика отметил, что звуки запуска ракет можно было спутать с шумом пролетающих самолетов или вертолетов. «А вот то, что стрельба была, это вот уже что-то жесткое», — отметил очевидец.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица подчеркивали, что Россия не ставит своей целью оккупацию Украины, российские военные берегут жизни мирных жителей. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило.

Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. В то же время береговой ракетный комплекс «Бастион» ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. Это первое официально подтвержденное применение данных видов вооружения в реальном конфликте.

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Очевидцы опубликовали видео, на котором российский боевой корабль совершает залповый пуск крылатых ракет «Калибр» вблизи Севастополя. Судно производило удар из акватории Черного моря. Запись была сделана 22 марта, о чем сообщает очевидец, заснявший кадры залпового пуска, передает деловое издание «Взгляд». Как сообщает telegram-канал «Оперативные сводки», на видео заснят пуск крылатых ракет 3М-14 комплекса «Калибр-НК» с борта малого ракетного корабля 21631. Автор видеоролика отметил, что звуки запуска ракет можно было спутать с шумом пролетающих самолетов или вертолетов. «А вот то, что стрельба была, это вот уже что-то жесткое», — отметил очевидец. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица подчеркивали, что Россия не ставит своей целью оккупацию Украины, российские военные берегут жизни мирных жителей. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. В то же время береговой ракетный комплекс «Бастион» ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. Это первое официально подтвержденное применение данных видов вооружения в реальном конфликте.
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