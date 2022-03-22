Очевидцы сняли на видео запуск ракет «Калибр» из Севастополя. «Это уже что-то жесткое»

23 марта 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Очевидцы опубликовали видео, на котором российский боевой корабль совершает залповый пуск крылатых ракет «Калибр» вблизи Севастополя. Судно производило удар из акватории Черного моря. Запись была сделана 22 марта, о чем сообщает очевидец, заснявший кадры залпового пуска, передает деловое издание «Взгляд». Как сообщает telegram-канал «Оперативные сводки», на видео заснят пуск крылатых ракет 3М-14 комплекса «Калибр-НК» с борта малого ракетного корабля 21631. Автор видеоролика отметил, что звуки запуска ракет можно было спутать с шумом пролетающих самолетов или вертолетов. «А вот то, что стрельба была, это вот уже что-то жесткое», — отметил очевидец. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица подчеркивали, что Россия не ставит своей целью оккупацию Украины, российские военные берегут жизни мирных жителей. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. В то же время береговой ракетный комплекс «Бастион» ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. Это первое официально подтвержденное применение данных видов вооружения в реальном конфликте.