В Москве арестовали ректора театральной школы Райкина Полянкина 16 апреля 2022 в 03:56 Размер текста - 17 + Ранее Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности худрука Фото: Анна Майорова © URA.RU Столичный суд отправил ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина под домашний арест. Ему вменяется особо крупное мошенничество. Бабушкинский суд Москвы отправил Анатолия Полянкина под домашний арест, рассказали РИА «Новости» в суде. Уточняется, что Полянкин обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее народный артист Константин Райкин сообщил, что его увольняют с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) по решению Полянкина, передает телеканал 360. По его словам, ректор упразднил должность худрука. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Столичный суд отправил ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина под домашний арест. Ему вменяется особо крупное мошенничество. Бабушкинский суд Москвы отправил Анатолия Полянкина под домашний арест, рассказали РИА «Новости» в суде. Уточняется, что Полянкин обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее народный артист Константин Райкин сообщил, что его увольняют с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) по решению Полянкина, передает телеканал 360. По его словам, ректор упразднил должность худрука. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям