ВС РФ уничтожили завод украинского олигарха Коломойского

ВС России уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высокоточным оружием большой дальности на окраине Кременчуга уничтожены объекты НПЗ, которые принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода. Также уничтожены хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сообщили в ведомстве.

Ранее удары по данному заводу наносились 2 апреля. Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных ее целей защиту мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Чтобы исключить жертвы среди мирного населения, ВС РФ применяет тактику точечного поражения объектов военной структуры и вооружений Украины.