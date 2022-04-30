МО РФ: националисты открыли огонь по школе и детсаду под Херсоном 01 мая 2022 в 07:17 Размер текста - 17 + Украинские националисты обстреляли школу гражданские объекты в Херсонской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты обстреляли школу, детский сад и кладбище в Киселевке и Широкой Балке (Херсонская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Огонь вели по сугубо гражданским объектам. «Подразделения Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения», — сообщили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Украинские националисты обстреляли школу, детский сад и кладбище в Киселевке и Широкой Балке (Херсонская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Огонь вели по сугубо гражданским объектам. «Подразделения Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения», — сообщили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям