Лавров ответил на слухи о завершении спецоперации 9 мая

02 мая 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Целью войск РФ является минимизация потерь, а не завершение спецоперации 9 мая, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России не собираются искусственно подгонять свои действия в ходе специальной операции на Украине под определенную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что темпы спецоперации выстроены так, чтобы минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военных. Глава МИД также отметил, что в России будут отмечать 9 Мая так, как и всегда. «Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы», — заключил министр. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое предположение о том, что российская спецоперация будет завершена к 9 Мая. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину важно приурочить итог спецоперации к празднику Победы. Спецоперацию на территории Украины объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России не собираются искусственно подгонять свои действия в ходе специальной операции на Украине под определенную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что темпы спецоперации выстроены так, чтобы минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военных. Глава МИД также отметил, что в России будут отмечать 9 Мая так, как и всегда. «Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы», — заключил министр. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое предположение о том, что российская спецоперация будет завершена к 9 Мая. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину важно приурочить итог спецоперации к празднику Победы. Спецоперацию на территории Украины объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.