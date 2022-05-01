Лавров ответил на слухи о завершении спецоперации 9 мая

Вооруженные силы России не собираются искусственно подгонять свои действия в ходе специальной операции на Украине под определенную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».
«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что темпы спецоперации выстроены так, чтобы минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военных.
Глава МИД также отметил, что в России будут отмечать 9 Мая так, как и всегда. «Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы», — заключил министр.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое предположение о том, что российская спецоперация будет завершена к 9 Мая. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину важно приурочить итог спецоперации к празднику Победы.
Спецоперацию на территории Украины объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.
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