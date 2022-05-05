Диетологи назвали безопасное для здоровья количество чашек кофе

06 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В день желательно выпивать до двух чашек кофе, отметила Нурия Дианова Фото: Размик Закарян © URA.RU Безопасной нормой для здоровья является не более двух чашек кофе в день. Об этом в беседе с URA.RU заявили врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и медицинский директор, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова. «Идеально — две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу. Для правильного перекуса нужна клетчатка и белково-жировые продукты, например, орехи, урбеч (паста из сырых семян или орехов — прим. URA.RU), особенно это полезно для пожилых людей, сыр. Я очень люблю в полдник брать сушеные бананы с урбечом и кофе с молоком. Это перекус, он не должен быть очень объемным, он должен просто утолить голод», — объяснила Нурия Дианова. При этом Ирина Царькова подчеркнула, что при употреблении кофе нужно смотреть на свою генетическую переносимость напитка. «Здесь изначально на чаше весов стоит состояние пациента, его генетическая переносимость и непереносимость. Если генетической или пищевой непереносимости нет, то достаточно в день, без вреда для здоровья, выпивать по одной чашке кофе. Максимум две, но не больше. И главное, без молока», — добавила она. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Безопасной нормой для здоровья является не более двух чашек кофе в день. Об этом в беседе с URA.RU заявили врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и медицинский директор, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова. «Идеально — две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу. Для правильного перекуса нужна клетчатка и белково-жировые продукты, например, орехи, урбеч (паста из сырых семян или орехов — прим. URA.RU), особенно это полезно для пожилых людей, сыр. Я очень люблю в полдник брать сушеные бананы с урбечом и кофе с молоком. Это перекус, он не должен быть очень объемным, он должен просто утолить голод», — объяснила Нурия Дианова. При этом Ирина Царькова подчеркнула, что при употреблении кофе нужно смотреть на свою генетическую переносимость напитка. «Здесь изначально на чаше весов стоит состояние пациента, его генетическая переносимость и непереносимость. Если генетической или пищевой непереносимости нет, то достаточно в день, без вреда для здоровья, выпивать по одной чашке кофе. Максимум две, но не больше. И главное, без молока», — добавила она.