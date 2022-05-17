«Известия»: в России введут новый биржевой индекс

18 мая 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Биржевой индекс стоимости пшеницы РФ появится 18 мая, сообщили в ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Об этом сообщили представители Мосбиржи и Центробанка РФ. Новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы появится 18 мая, сообщили «Известиям» на Мосбирже и в пресс-службе Банка России. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») начнет рассчитывать и ежедневно публиковать новый индикатор на своем сайте. «До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор», — рассказал директор НТБ Никита Захаров. По его словам, зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику ценообразования в России. На бирже объяснили, что индекс будет устанавливаться в рублях без налога на добавленную стоимость (НДС) на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск. В пресс-службы появление нового ценового индикаторы назвали актуальным в связи с уходом с рынка таких поставщиков внебиржевой информации, как Bloomberg и Refinitiv. По словам Захарова, в планах создать расчетный фьючерс на новый индекс. Его запуск намечен на июль—август 2022 года — начало нового сельскохозяйственного сезона, уточнил он.

В России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Об этом сообщили представители Мосбиржи и Центробанка РФ. Новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы появится 18 мая, сообщили «Известиям» на Мосбирже и в пресс-службе Банка России. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») начнет рассчитывать и ежедневно публиковать новый индикатор на своем сайте. «До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор», — рассказал директор НТБ Никита Захаров. По его словам, зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику ценообразования в России. На бирже объяснили, что индекс будет устанавливаться в рублях без налога на добавленную стоимость (НДС) на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск. В пресс-службы появление нового ценового индикаторы назвали актуальным в связи с уходом с рынка таких поставщиков внебиржевой информации, как Bloomberg и Refinitiv. По словам Захарова, в планах создать расчетный фьючерс на новый индекс. Его запуск намечен на июль—август 2022 года — начало нового сельскохозяйственного сезона, уточнил он.