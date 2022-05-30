Медведев: ФРГ откроет границы для россиян, поддерживающих Украину

30 мая 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что такие граждане должны незамедлительно покинуть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии приняли решение упростить въезд в страну российским критикам, выступающим против спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения», — написал Медведев своем telegram-канале. По его мнению, такие граждане РФ должны покинуть страну незамедлительно «и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах [РФ]». Он считает, что нужно ответить на это решение. Медведев предлагает ввести льготный въезд в Россию всем, тем, кто «активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Он заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Из-за спецоперации часть стран мира закрыла для российских бортов свои воздушные границы. Росавиация ответила тем же, ограничив полеты в российском небе для 36 стран. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Германии приняли решение упростить въезд в страну российским критикам, выступающим против спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения», — написал Медведев своем telegram-канале. По его мнению, такие граждане РФ должны покинуть страну незамедлительно «и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах [РФ]». Он считает, что нужно ответить на это решение. Медведев предлагает ввести льготный въезд в Россию всем, тем, кто «активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Он заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Из-за спецоперации часть стран мира закрыла для российских бортов свои воздушные границы. Росавиация ответила тем же, ограничив полеты в российском небе для 36 стран.