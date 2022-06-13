Welt: частные самолеты богатых россиян все еще кружат над Европой

14 июня 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Немецкая газета обнаружила секретные данные о перелетах российских олигархов в ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на введенные санкции, частные самолеты и вертолеты российских олигархов совершают полеты над территорией Евросоюза. Об этом написала немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов. Воздушное пространство ЕС должно быть фактически закрыто для российских самолетов. Но богатые россияне обходят запрет на полеты, передает Welt am Sonntag. По ее данным, с момента введения европейских санкций против РФ над территорией ЕС совершили полеты около 30 частных самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам. В статье упомянут самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA. Согласно источнику, воздушное судно совершило полет из Ниццы в Стамбул. Издание утверждает, что летательный аппарат принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, зарегистрированный в Люксембурге борт, который издание связывает с предпринимателем Виктором Вексельбергом, смог в апреле вылететь из европейского аэропорта, после чего приземлился в Нур-Султане. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Росавиация ответила встречным закрытием воздушного пространства РФ для 36 стран. Позднее ведомство утвердило временный алгоритм, позволяющий перевозчикам передавать допуск к выполнению международных воздушных перевозок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Несмотря на введенные санкции, частные самолеты и вертолеты российских олигархов совершают полеты над территорией Евросоюза. Об этом написала немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов. Воздушное пространство ЕС должно быть фактически закрыто для российских самолетов. Но богатые россияне обходят запрет на полеты, передает Welt am Sonntag. По ее данным, с момента введения европейских санкций против РФ над территорией ЕС совершили полеты около 30 частных самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам. В статье упомянут самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA. Согласно источнику, воздушное судно совершило полет из Ниццы в Стамбул. Издание утверждает, что летательный аппарат принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, зарегистрированный в Люксембурге борт, который издание связывает с предпринимателем Виктором Вексельбергом, смог в апреле вылететь из европейского аэропорта, после чего приземлился в Нур-Султане. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Росавиация ответила встречным закрытием воздушного пространства РФ для 36 стран. Позднее ведомство утвердило временный алгоритм, позволяющий перевозчикам передавать допуск к выполнению международных воздушных перевозок.