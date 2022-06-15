В России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами

16 июня 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Усиление контроля поможет в борьбе с нелегальной продажей алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР) усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами из-за контрафактной алкогольной продукции. Об этом «Известиям» сообщили в компании. Сообщается, что Росалкогольрегулирование получит доступ к системе «Честный знак», что позволит усилить контроль за такими препаратами. «Соглашение о доступе к информации „Честного знака“ о спиртосодержащих препаратах позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях», — сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. По данным издания, из-за контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек в год. «Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя, — считает руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он обратился с просьбой дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию о регулировании спиртосодержащих лекарств. Ранее сообщалось, что в РФ более тонны паленого алкоголя изъято в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР) усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами из-за контрафактной алкогольной продукции. Об этом «Известиям» сообщили в компании. Сообщается, что Росалкогольрегулирование получит доступ к системе «Честный знак», что позволит усилить контроль за такими препаратами. «Соглашение о доступе к информации „Честного знака“ о спиртосодержащих препаратах позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях», — сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. По данным издания, из-за контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек в год. «Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя, — считает руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он обратился с просьбой дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию о регулировании спиртосодержащих лекарств. Ранее сообщалось, что в РФ более тонны паленого алкоголя изъято в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.