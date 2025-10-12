На Украине остановили поезд в Будапешт из-за сообщения о минировании

Поезд сообщением Киев — Будапешт был экстренно остановлен на территории Украины из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Поезд Киев — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке», — пишет издание. Поезд остановился в поле, пассажиры были эвакуированы и ожидают завершения проверки.
На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, что железнодорожный состав стоит посреди открытой местности. Пассажиры находятся поблизости от вагонов, часть из них сидит на земле, другие стоят, ожидая дальнейших указаний. На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в разных регионах страны, включая Киевскую и Запорожскую области, уже фиксировались случаи повреждения инфраструктуры и остановки движения поездов и автотранспорта после сообщений о взрывах или детонации боеприпасов.
