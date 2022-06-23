Cisco уходит из России

Компания прекращает продажи и обслуживание в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, решила уйти из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает свой бизнес в России и Беларуси», — сообщает издание. Свое решение в компании объяснили тем, что весь западный бизнес отказывается от работы в РФ.

Компания прекратила продажи и обслуживание в России в марте. Западные компании начали уходить из РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Так, об отказе от работы в России сообщили IKEA, McDonald’s, Zara и другие.