Cisco уходит из России

Компания прекращает продажи и обслуживание в России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, решила уйти из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.
«Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает свой бизнес в России и Беларуси», — сообщает издание. Свое решение в компании объяснили тем, что весь западный бизнес отказывается от работы в РФ.
Компания прекратила продажи и обслуживание в России в марте. Западные компании начали уходить из РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Так, об отказе от работы в России сообщили IKEA, McDonald’s, Zara и другие.
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