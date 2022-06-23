Cisco уходит из России

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Компания прекращает  продажи и обслуживание в России Фото:
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Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, решила уйти из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает свой бизнес в России и Беларуси», — сообщает издание. Свое решение в компании объяснили тем, что весь западный бизнес отказывается от работы в РФ.

Компания прекратила продажи и обслуживание в России в марте. Западные компании начали уходить из РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Так, об отказе от работы в России сообщили IKEA, McDonald’s, Zara и другие.

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Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, решила уйти из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters. «Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает свой бизнес в России и Беларуси», — сообщает издание. Свое решение в компании объяснили тем, что весь западный бизнес отказывается от работы в РФ. Компания прекратила продажи и обслуживание в России в марте. Западные компании начали уходить из РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Так, об отказе от работы в России сообщили IKEA, McDonald’s, Zara и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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