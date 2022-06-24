Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве в ВСУ

Тридцать солдат воздушно-десантной бригады самовольно покинули свои позиции Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине участились случаи дезертирства, заявили в Минобороны РФ. Более 30-ти украинских солдат бросили оружие и ушли со своих позиций в ДНР.

«Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики, более 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.

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