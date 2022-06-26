Песков: Шойгу ежедневно докладывает Путину о спецоперации

Сергей Шойгу каждый день докладывает Владимиру Путину о ситуации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу каждый день докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Шойгу доложить Путину о результатах инспекции войск, принимающих участие в спецоперации.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 20 мая Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению, пишет «Национальная служба новостей».

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