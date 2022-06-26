Песков: Шойгу ежедневно докладывает Путину о спецоперации

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Сергей Шойгу каждый день докладывает Владимиру Путину о ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу каждый день докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Шойгу доложить Путину о результатах инспекции войск, принимающих участие в спецоперации.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 20 мая Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению, пишет «Национальная служба новостей».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу каждый день докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Шойгу доложить Путину о результатах инспекции войск, принимающих участие в спецоперации. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 20 мая Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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