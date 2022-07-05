Губернатор Калининграда назвал решение для снятия блокады

Калининград может избежать блокады в случае, если ЕС внесет изменения в санкционный пакет против РФ, считает Алиханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда

Евросоюз должен принять новый пакет санкций, который будет исключать запрет транзита санкционных товаров через Калининград из списка действующих ограничений. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«С учетом того, что Литва не принимает разъяснения ЕС, то единственным нормальным устойчивым решением будет являться внесение или принятие нового пакета [санкций] с исключением или внесением поправок в действующий пакет. Мы обозначили эти юридические треки с самого начала», — сказал Алиханов в интервью РИА «Новости».

Литва ограничила транзит санкционных товаров в Калининград в июне, объяснив свое решение санкционной политикой Евросоюза. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечала, что ограничения Литвы являются нарушением прав человека, сообщает РАПСИ. Позже Еврокомиссия опубликовала уточнения по перевозкам в Калининградскую область, согласно которым РФ может использовать транзит для всех товаров. Однако властей Литвы эти разъяснения не устроили. Ранее губернатор региона уже предлагал решить проблему с прекращением транзита товаров через Литву с помощью изменения антироссийских санкций, передает телеканал 360.

Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийская кампания западных стран продолжается с начала 2000-х годов и лишь усилилась в последние месяцы.

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