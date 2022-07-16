16 июля 2022

Байден: США не позволят России командовать на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден посетил Саудовскую Аравию с целью противостоять России и Китаю Фото:

США не позволят Китаю и России доминировать на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент Джо Байден арабским лидерам во время поездки в Саудовскую Аравию.

«Мы [США] не уйдем и не оставим вакуум, который должен быть заполнен Китаем, Россией или Ираном», — сказал американский лидер Байден на заседании с Советом сотрудничества стран Персидского залива и тремя другими региональными лидерами, передает газета The New York Times. Он изложил «новые рамки для Ближнего Востока», состоящие из пяти частей. Среди них — поддержка экономического развития, военной безопасности и демократических свобод.

Американский президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Байден также хочет переманить Саудовскую Аравию на сторону США, как было в период холодной войны, сообщалось ранее.

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США не позволят Китаю и России доминировать на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент Джо Байден арабским лидерам во время поездки в Саудовскую Аравию. «Мы [США] не уйдем и не оставим вакуум, который должен быть заполнен Китаем, Россией или Ираном», — сказал американский лидер Байден на заседании с Советом сотрудничества стран Персидского залива и тремя другими региональными лидерами, передает газета The New York Times. Он изложил «новые рамки для Ближнего Востока», состоящие из пяти частей. Среди них — поддержка экономического развития, военной безопасности и демократических свобод. Американский президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Байден также хочет переманить Саудовскую Аравию на сторону США, как было в период холодной войны, сообщалось ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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