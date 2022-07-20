Жительница Мариуполя спасла семью от голода гречкой из 2014 года. Видео

20 июля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Семья из Мариуполя смогла пережить бои за город благодаря восьмилетней каше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Мариуполя вместе с семьей выжила во время боев за город благодаря каше, которая была заготовлена еще в 2014 году. Об этом местная жительница рассказала корреспондентам URA.RU. «С едой все было очень плохо, ее негде было достать вообще. И в нашей семье получилась забавная ситуация. Моя мама в 2014 году в какой-то газете прочитала, как заготовить крупу в пятилитровых баклашках — гречку, пшеницу. Я над мамой тогда смеялась. В итоге мы на этой каше и выжили, она хранилась все эти восемь лет. Мы ее заливали водой где-то на два дня, а потом варили и ели», — рассказала жительница. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 21 апреля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Мариуполя, сообщает телеканал 360. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Жительница Мариуполя вместе с семьей выжила во время боев за город благодаря каше, которая была заготовлена еще в 2014 году. Об этом местная жительница рассказала корреспондентам URA.RU. «С едой все было очень плохо, ее негде было достать вообще. И в нашей семье получилась забавная ситуация. Моя мама в 2014 году в какой-то газете прочитала, как заготовить крупу в пятилитровых баклашках — гречку, пшеницу. Я над мамой тогда смеялась. В итоге мы на этой каше и выжили, она хранилась все эти восемь лет. Мы ее заливали водой где-то на два дня, а потом варили и ели», — рассказала жительница. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 21 апреля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Мариуполя, сообщает телеканал 360.