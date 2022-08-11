МО назвали обстрел пивзавода в Донецке актом терроризма 12 августа 2022 в 01:49 Размер текста - 17 + В результате обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВФУ утекло более 6 тонн аммиака Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел Донецкого пивоваренного завода со стороны ВСУ является актом терроризма. Так считает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. […] Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма», — написали Минобороны на официальном сайте. Мизинцев доложил о смерти одного сотрудника, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Подразделениям МЧС ДНР удалось не допустить жертв среди местного населения. Обстрел пивоваренного завода был совершен 11 августа. Военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев предположил, что ВСУ пошли на этот шаг умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Обстрел Донецкого пивоваренного завода со стороны ВСУ является актом терроризма. Так считает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. […] Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма», — написали Минобороны на официальном сайте. Мизинцев доложил о смерти одного сотрудника, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Подразделениям МЧС ДНР удалось не допустить жертв среди местного населения. Обстрел пивоваренного завода был совершен 11 августа. Военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев предположил, что ВСУ пошли на этот шаг умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям