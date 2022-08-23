Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

23 августа 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Также российские военные установили контроль на части территории Николаевской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска ВС РФ и ЛДНР освободили населенный пункт Комсомольское и поселок Благодатовка на территории Донецкой народной республики, а также вышли к административной границе Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны России. «В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское. <…> Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», — сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что наступление на Донецком направлении проходит успешно. Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.

Союзные войска ВС РФ и ЛДНР освободили населенный пункт Комсомольское и поселок Благодатовка на территории Донецкой народной республики, а также вышли к административной границе Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны России. «В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское. <…> Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», — сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что наступление на Донецком направлении проходит успешно. Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.