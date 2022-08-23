Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Также российские военные установили контроль на части территории Николаевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска ВС РФ и ЛДНР освободили населенный пункт Комсомольское и поселок Благодатовка на территории Донецкой народной республики, а также вышли к административной границе Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское. <…> Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», — сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что наступление на Донецком направлении проходит успешно.

Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.

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Союзные войска ВС РФ и ЛДНР освободили населенный пункт Комсомольское и поселок Благодатовка на территории Донецкой народной республики, а также вышли к административной границе Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны России. «В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское. <…> Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», — сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что наступление на Донецком направлении проходит успешно. Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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