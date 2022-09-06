«Единая Россия» помогла организовать реабилитацию детей Донбасса в Москве

06 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Партия помогла отправить на обучение в Москву детских врачей из Луганска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети, проживающие в Донбассе, прибыли в Москву, чтобы начать курс восстановительных процедур в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения. Решение о разработке этой программы было принято во время визита замсекретаря генсовета партии, координатора работы комитета по поддержке женских инициатив Дарьи Лантратовой и директора центра, главного внештатного специалиста по детской реабилитации Минздрава, депутата Московской городской думы Татьяны Батышевой. «Специалисты центра осмотрели более 150 подростков и малышей, в том числе из Дома ребенка, и отобрали тех, кто нуждается в срочной помощи. Сейчас в клинике проходят реабилитацию 11 юных пациентов — в возрасте от 4 до 15 лет — из ЛНР, в будущем получить лечение там смогут и дети из ДНР», — говорится на официальном сайте «Единой России». Отмечается также, что партия помогла отправить на обучение в Москву детских врачей из Луганска. Полученные знания они применят для реабилитации в ЛНР. «Сейчас мы должны подготовить специалистов для реабилитационного центра для детей с неврологическими заболеваниями, который создадут в Луганске. Обучаем коллег самым современным методикам», — пояснила Татьяна Батышева. «Оказание медицинской помощи на Донбассе и других освобожденных территориях — одно из ключевых направлений гуманитарной миссии партии. Комитет „Единой России“ по поддержке женских инициатив помогает семьям с детьми, которые нуждаются в лечении. Родителям из ДНР передали препараты для поддерживающей терапии», — отметила Дарья Лантратова. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Ситуация в Донбассе обострилась зимой этого года, когда в ДНР ввели военное положение из-за обстрелов. Власти территории организовали массовую эвакуацию местных жителей. Тогда же президент РФ Владимир Путин признал независимость республик и 24 февраля начал спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети, проживающие в Донбассе, прибыли в Москву, чтобы начать курс восстановительных процедур в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения. Решение о разработке этой программы было принято во время визита замсекретаря генсовета партии, координатора работы комитета по поддержке женских инициатив Дарьи Лантратовой и директора центра, главного внештатного специалиста по детской реабилитации Минздрава, депутата Московской городской думы Татьяны Батышевой. «Специалисты центра осмотрели более 150 подростков и малышей, в том числе из Дома ребенка, и отобрали тех, кто нуждается в срочной помощи. Сейчас в клинике проходят реабилитацию 11 юных пациентов — в возрасте от 4 до 15 лет — из ЛНР, в будущем получить лечение там смогут и дети из ДНР», — говорится на официальном сайте «Единой России». Отмечается также, что партия помогла отправить на обучение в Москву детских врачей из Луганска. Полученные знания они применят для реабилитации в ЛНР. «Сейчас мы должны подготовить специалистов для реабилитационного центра для детей с неврологическими заболеваниями, который создадут в Луганске. Обучаем коллег самым современным методикам», — пояснила Татьяна Батышева. «Оказание медицинской помощи на Донбассе и других освобожденных территориях — одно из ключевых направлений гуманитарной миссии партии. Комитет „Единой России“ по поддержке женских инициатив помогает семьям с детьми, которые нуждаются в лечении. Родителям из ДНР передали препараты для поддерживающей терапии», — отметила Дарья Лантратова. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Ситуация в Донбассе обострилась зимой этого года, когда в ДНР ввели военное положение из-за обстрелов. Власти территории организовали массовую эвакуацию местных жителей. Тогда же президент РФ Владимир Путин признал независимость республик и 24 февраля начал спецоперацию.